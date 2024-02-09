Ulugün: “Sporla ilgili çalışmalarım sürecek”

Wellborn Otel’de Haluk Ulusoy’un davetlisi olarak lansman düzenleyen Ulugün’ü sporun önemli isimleri de yanlı bırakmadı. Kentimizin ilk FİFA hakemi, MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, hakemler derneği eski başkanı ve eksi kasman hakemimiz Turgay Enç,öğretim üyesi M.Zeki Kutlu, Kocaeli spor tarihçisi haline gelen Hakan Aksoy, TSYD Şube sorumlusu ve ustaların ustası spor yazarı Metin Karan yalnız bırakmadı. Ulugün bu kısa sohbette “Kentimizde spor adına paneller, söyleşiler, çalıştaylar artarak sürmeli. Spor kültürümüz güçlendirilmeli” dedi.