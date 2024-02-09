Ulugün: “Sporla ilgili çalışmalarım sürecek”

Wellborn Otel’de Haluk Ulusoy’un davetlisi olarak lansman düzenleyen Ulugün’ü sporun önemli isimleri de yanlı bırakmadı. Kentimizin ilk FİFA hakemi, MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, hakemler derneği eski başkanı ve eksi kasman hakemimiz Turgay Enç,öğretim üyesi M.Zeki Kutlu, Kocaeli spor tarihçisi haline gelen Hakan Aksoy, TSYD Şube sorumlusu ve ustaların ustası spor yazarı Metin Karan yalnız bırakmadı. Ulugün bu kısa sohbette “Kentimizde spor adına paneller, söyleşiler, çalıştaylar artarak sürmeli. Spor kültürümüz güçlendirilmeli” dedi.
# Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.