Havalı hasta yatağı ve karyolası satın alınacak

DARICA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



2024 Yılı Havalı Hasta Yatağı ve Karyolası Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/143753

1-İdarenin a) Adı : DARICA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Cad. No:9 Kat:3 (Adnan Menderes Kültür Merkezi Ek Hizmet Binası) 41700 DARICA/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 4447441 - 2627452900 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı Havalı Hasta Yatağı ve Karyolası Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 210 Adet Havalı Hasta Yatağı, 210 Adet Havasız Hasta Yatağı (Şilte), 75 Adet Hasta Karyolası Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Taşınır Kayıt Yetkilisine Teslim Edilecektir. DARICA/KOCAELİ ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, ihale konusu malzemeleri sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 30 (Otuz) gün içerisinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Taşınır Kayıt Yetkilisine teslim edilecektir. İdare, sözleşmeye konu malzemeleri sözleşme süresi içerisinde tek seferde teslim alacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:9 Kat:3 İhale Toplantı Salonu Adnan Menderes Kültür Merkezi Darıca/KOCAELİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

yukarıda istenilen belgeyi, istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Bu ihalede birim fiyat teklif cetvelin 3 kaleminden de 1' er adet numune istenilmiş olup, ihaleye teklif verecek isteklilerin Yeterlik Bilgileri Tablosunda numune sunulacağını beyan etmeleri gerekmetedir. Numulerin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. Söz konusu numuneler en az 3 ay idarede muhafaza edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.