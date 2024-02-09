CHP'Lİ GÖKÇE: “OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”

Sertif Gökçe, Derincelileri işe uğurladı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe saha çalışmalarına devam ediyor. Adaylığı açıklandığı günden bu yana sahada vatandaşlarla buluşan Gökçe, bugün sabahın erken saatlerinde Derince sokaklarındaydı.
DURAKLARI GEZDİ
Derinceli vatandaşlara dokunmaya devam eden Başkan adayı Gökçe, sabahın erken saatlerinde sahaya inerek işe giden vatandaşları uğurladı. Derincelileri yalnız bırakmayan Gökçe, işe giden vatandaşlara iyi işler temennisinde bulundu.
“OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”
Vatandaşla buluştuğu her noktada yoğun ilgi gören Gökçe “Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarımızı uğurlamanın verdiği duygu tarif edilemez. Her buluşmamız, daha iyi bir toplumun hayalini kurmamıza yardımcı oluyor. Derince'yi daha huzurlu kılmak için birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.