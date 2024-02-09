CHP'Lİ GÖKÇE: “OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”

Sertif Gökçe, Derincelileri işe uğurladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe saha çalışmalarına devam ediyor. Adaylığı açıklandığı günden bu yana sahada vatandaşlarla buluşan Gökçe, bugün sabahın erken saatlerinde Derince sokaklarındaydı.

DURAKLARI GEZDİ

Derinceli vatandaşlara dokunmaya devam eden Başkan adayı Gökçe, sabahın erken saatlerinde sahaya inerek işe giden vatandaşları uğurladı. Derincelileri yalnız bırakmayan Gökçe, işe giden vatandaşlara iyi işler temennisinde bulundu.

“OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”

Vatandaşla buluştuğu her noktada yoğun ilgi gören Gökçe “Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarımızı uğurlamanın verdiği duygu tarif edilemez. Her buluşmamız, daha iyi bir toplumun hayalini kurmamıza yardımcı oluyor. Derince'yi daha huzurlu kılmak için birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.