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Hulusi Kentmen’in torunu ‘Leyla Hanım’ın galasına geliyor

İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filminin galasına Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen’de katılacak

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Hulusi Kentmen’in torunu ‘Leyla Hanım’ın galasına geliyor mask
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İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük gala programı 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasına birçok değerli isim katılacak. Programa katılacak isimlerden biri de Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen olacak.
# büyük, Kadın, türkiye, seçim

09 Şub 2024 - 14:06 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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