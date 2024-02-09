Hulusi Kentmen’in torunu ‘Leyla Hanım’ın galasına geliyor

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük gala programı 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasına birçok değerli isim katılacak. Programa katılacak isimlerden biri de Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.