Hulusi Kentmen’in torunu ‘Leyla Hanım’ın galasına geliyor

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük gala programı 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasına birçok değerli isim katılacak. Programa katılacak isimlerden biri de Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen olacak.