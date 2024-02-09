“Birlikte güçlü işler yaptık”

Körfez Belediyesi’nin 2024 yılı şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek ele alınarak onaylandı. Meclis açılışında konuşan Başkan Söğüt, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depreme değindi. “Acılar hala taze” diyen Söğüt, “1 yıl önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde 53 binin üzerinde vatandaşımız deprem şehidi oldu. Mekânları cennet olsun.

ACILAR HALA TAZE

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acıları unutmadık, yaşadıklarımızı unutmadık. Biz de Körfez olarak aslında ülke millet el ele vererek yaraları sarmak için hep beraber seferber olduk. Körfez’den de bu manada büyük bir yardım, dayanışma desteği gördük. Bu destekleri orada sizlerle birlikte vatandaşlarımıza ulaştırdık.Yaraları biraz olsun sarmaya çalıştık.

DEVLETİMİZ TÜM İMKÂNLARI İLE ORADA

Devletimiz orada vatandaşlarımızın barınma, gıda, giyim ihtiyaçlarını karşılanması için seferber oldu. 11 kentte yaraları sarmaya, kalıcı konutları teslim etmeye devam ediyor. Duamız bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması. Önümüzdeki süreçte de bütün yerel yönetimler olarak, devlet olarak dirençli şehirler anlamında önemli adımlar atıyoruz” dedi.

“BİRLİKTE GÜZEL HİZMETLER YAPTIK”

Meclis üyelerine 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara verdiği desteklerden dolayı da teşekkür eden Söğüt, “Geçen sürede meclis grubumuz çalışma arkadaşlarımızla şehrimize imkanlarımız ölçüsünde hizmet ve projeleri kazandırdık. Aslında meclis üyelerimiz olsun, siyasi partilerin temsilcileri olsun 5 yıl içerisinde herkes Körfez için canla başla çalıştı.

KÖRFEZLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Çoğu kararımızı oy birliği ile aldık. Sizlere teşekkür ediyorum. Hepimiz ilçemize daha güzel projeler kazandırmak için çalıştık. Tabi belediye çalışanlarımıza ve idarecilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de Körfezli hemşehrilerimize… Onlar bizleri bu göreve getirdi” dedi. Konuşmanın ardından da gündem maddeleri tek tek onaylandı.