AKP, YRP'YE KOCAELİ'Yİ VERMEDİ!

AKP YENİDEN REFAH'LA NEDEN ANLAŞAMADI?

Yeniden Refah Partisi ile yerel seçimlerde ittifak görüşmelerine ilişkin konuşan Ali İhsan Yavuz, "Yeniden Refah Partisi ile 4 toplantı yaptık. Nurettin Taş bey, Doğan Ayda hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Masada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Çıkıyorsa da konuşulanların doğru aktarılması lazım. Biz bir şey açıklarsak doğru açıklarız." dedi.

YENİDEN REFAH İLE MASADA KONUŞULAN İLLER

Yeniden Refah'ın ittifak karşılığında istediği illere ilişkin konuşan Ali İhsan Yavuz, "Bir birbirimize karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bizim kısım büyükşehirler, ilçeler bazında teklifler getirdiler. biz bunun olmayacağını söyledik, karşı teklif getirdik. Bizim tekrar konuşuruz dediğimiz noktada cumartesi günü açıklama yaptılar. Masada Kocaeli ve Malatya'nın ismi geçti. Ama Sakarya'nın ismi geçmedi. Ben her şeyi not alan bir adamım. Karşılıklı bir müzakere yürüttük." şeklinde konuştu.

YENİDEN REFAH İLE YENİ GÖRÜŞME OLUR MU?

Yeniden Refah ile tekrar bir görüşme olup olmayacağı yönünde soruyu yanıtlayan Ali İhsan Yavuz, "Yeniden Refah'la masaya oturur muyuz, cevabı bende yok" ifadelerini kullandı.