AKP, YRP'YE KOCAELİ'Yİ VERMEDİ!

AKP YENİDEN REFAH'LA NEDEN ANLAŞAMADI?
Yeniden Refah Partisi ile yerel seçimlerde ittifak görüşmelerine ilişkin konuşan Ali İhsan Yavuz, "Yeniden Refah Partisi ile 4 toplantı yaptık. Nurettin Taş bey, Doğan Ayda hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Masada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Çıkıyorsa da konuşulanların doğru aktarılması lazım. Biz bir şey açıklarsak doğru açıklarız." dedi.
YENİDEN REFAH İLE MASADA KONUŞULAN İLLER
Yeniden Refah'ın ittifak karşılığında istediği illere ilişkin konuşan Ali İhsan Yavuz, "Bir birbirimize karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bizim kısım büyükşehirler, ilçeler bazında teklifler getirdiler. biz bunun olmayacağını söyledik, karşı teklif getirdik. Bizim tekrar konuşuruz dediğimiz noktada cumartesi günü açıklama yaptılar. Masada Kocaeli ve Malatya'nın ismi geçti. Ama Sakarya'nın ismi geçmedi. Ben her şeyi not alan bir adamım. Karşılıklı bir müzakere yürüttük." şeklinde konuştu.
YENİDEN REFAH İLE YENİ GÖRÜŞME OLUR MU?
Yeniden Refah ile tekrar bir görüşme olup olmayacağı yönünde soruyu yanıtlayan Ali İhsan Yavuz, "Yeniden Refah'la masaya oturur muyuz, cevabı bende yok" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - YRP akp ye kocaeli ni kaybettirir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.