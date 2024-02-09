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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Başiskele ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask

Kaza, Başiskele ilçesi Kullar Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü motordan savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliye ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otomobil ve motor hasar aldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, inceleme, Başiskele

09 Şub 2024 - 14:32 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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