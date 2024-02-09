09 Şub 2024 - 14:40- Ekonomi G:

Motorine pazartesi uyarısı: Ne kadar zam geliyor?

Brent petroldeki artışla beraber, pazartesi güne motorine zam bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Motorine pazartesi uyarısı: Ne kadar zam geliyor? mask

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimler, vergilere yapılan artışlarla birlikte akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Sektör kaynaklarına göre, motorin litre fiyatında 12 Şubat Pazartesi gecesi itibarıyla 1 lira 40 kuruşluk bir zam gerçekleşecek.
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09 Şub 2024 - 14:40 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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