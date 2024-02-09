GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu

Rockstar Games, son aylarda GTA serisinin yeni oyunu olan GTA 6 için ilk tanıtım fragmanını paylaştı. Bu video birçok rekor kırarken, oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği konusundaki beklenti de arttı. Şimdiye kadar birkaç iddia ortaya atıldı ve en sonuncusu, GTA 6 çıkış tarihi hakkında yeni bir söylentiyi beraberinde getirdi.

GTA serisinin önceki oyunu olan GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürüldü. 11 yıl sonra yeni bir oyunun çıkacak olması, oyun dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı. Bu süreçte çeşitli iddialar ortaya atıldı. Son iddiaya göre, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, 1 Ocak 2025 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında 8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda, GTA 6'nın 2025'in başlarında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor, bu süreçte konsollara öncelik verilebilir. Daha önce de bu tarihi destekleyen iddialar ortaya atılmıştı.

GTA 6 nasıl olacak?

GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkeze alacak. Hikaye, sevgili oldukları tahmin edilen bu ikili etrafında şekillenecek. Oyun, büyük bir haritaya sahip olacak ve Vice City'yi içerecek. GTA 5 haritasından 2.5 kat daha büyük olacağı söyleniyor.

Yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak olan oyun, daha gerçekçi grafikler, sürüş dinamikleri ve özellikle yapay zeka sunacak. Rockstar Games, detaylara önem veren bir firma olduğu için GTA 6 için büyük beklentilere neden oluyor. Oyunun nasıl bir yapımla karşımıza çıkacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

