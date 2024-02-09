- Gündem

ACİL KAN ARANIYOR!

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Okan Karataş’ın Konak Hastanesi’nde yatmakta olan dedesi Sezai Tunçoğlu için acil A RH(+) kan grubuna ihtiyaç vardır.

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
ACİL KAN ARANIYOR! mask

Kan bağışında bulunacak üyeler, Kızılay Şubelerine giderek, Sezai Tunçoğlu adına kan bağışında bulunabilir.

Kan bağışında bulunan üyelerin barkodlarını aşağıda belirtilen numaraya iletmeleri rica olunur.

Yavuz Selim Tunçoğlu: 0533 529 34 16
# acil, kan, kan bağışı

09 Şub 2024 - 15:07 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.053.409 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL