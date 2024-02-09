ACİL KAN ARANIYOR!

Kan bağışında bulunacak üyeler, Kızılay Şubelerine giderek, Sezai Tunçoğlu adına kan bağışında bulunabilir.
Kan bağışında bulunan üyelerin barkodlarını aşağıda belirtilen numaraya iletmeleri rica olunur.
Yavuz Selim Tunçoğlu: 0533 529 34 16
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Okan Karataş’ın Konak Hastanesi’nde yatmakta olan dedesi Sezai Tunçoğlu için acil A RH(+) kan grubuna ihtiyaç vardır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.