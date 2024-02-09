BAKAN ŞİMŞEK KOCAELİ'YE GELİYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yarın Kocaeli’ye gelecek. Saat 12.00’da Valiliği ziyaret edecek olan Bakan Şimşek 12.30’da Büyükşehir ziyaret edecek.
Bakan Şimşek daha sonra Gebze’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde iş insanlarıyla bir araya gelerek, ekonomi konulu sunumda bulunacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.