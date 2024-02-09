09 Şub 2024 - 15:14- Gündem G:

BAKAN ŞİMŞEK KOCAELİ'YE GELİYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın (10 Şubat Cumartesi günü) Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edecek.

DİLEK COŞGUN
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09 Şub 2024 - 15:14 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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