Corning Kablo’da grev sonrası işçi kıyımı yaşanıyor. 16 aralık günü 156’ncı gününde biten Corning grevi sonrası 90 işçi ücretli izne çıkarılmıştı. Patron tarafından ihtar gönderilen 78 işçinin ise işine son verildi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova’da bulunan Corning Kablo’da grev öncesi 230 işçinin çalıştığı fabrikada 78 işçi işten atıldı. Grevlerinin 156’ncı gününde anlaşmaya vararak grevi sonlandıran işçiler, patronun “küçülme” iddiasıyla karşı karşıya kaldı. İşçilere gönderilen fesih bildirim tutanağında patron tarafından “İşletmesel gereklilikler çerçevesinde bir yeniden yapılandırma kararı” alındığı belirtilirken, işçiler iş kanunun 17. maddesiyle kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işten atıldı.

NE OLMUŞTU?

DİSK’e bağlı Lastik-İş üyesi Corning Kablo’da 14 Temmuz’da greve çıkan işçiler, patron yetkilileri ile yapılan son toplantıda anlaşmaya vararak 16 Aralık günü grevi noktaladı. 156 gün grevde kalan işçiler, ilk altı aya yüzde 75, ikinci altı aya yüzde 30, üçüncü altı aya enflasyon +2 puan almıştı. İşçiler ayrıca yılın son dört ayında her ay için 2000 lira brüt vergi koruması hakkı da kazanmıştı.

Kaynak: EVRENSEL