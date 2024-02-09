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Başiskele, EMITT 2024 Fuarı'nda Tanıtılıyor

Başiskele Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan ve bu yıl 27.’si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Gölcük-Başiskele Turizm Birliği standıyla yerini aldı.

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Başiskele, EMITT 2024 Fuarı'nda Tanıtılıyor mask
Başiskele, EMITT 2024 Fuarı'nda Tanıtılıyor
Başiskele, EMITT 2024 Fuarı'nda Tanıtılıyor
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Her yıl binlerce tatil tüketicisi ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini artıran EMITT Fuarı, 6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Başiskele, EMITT 2024 Fuarı'nda Tanıtılıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen fuara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde  Başiskele Belediyesi de katılım göstererek kentin zengin turizm potansiyeli tanıtıldı. Samsun Vali Yardımcısı ve Bafra Kaymakamı Vekili Cevdet Ertürkmen başta olmak üzere binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilen Başiskele standında; ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Termal sıcak su kaynakları ve bu doğrultuda yapılan yatırımlarıyla Marmara’nın sağlık turizmine büyük katkı sunacak Başiskele’nin yeni termal tesisi ve Başiskele Belediyesi’nin Tarih Yolu Projesi ziyaretçilere anlatıldı.

Başiskele, EMITT 2024 Fuarı'nda Tanıtılıyor

ZİYARETÇİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER

Kocaeli’nin yerli ve yabancı turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine kentin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verildi. Fuar boyunca her gün gerçekleşen çekilişlerde bazı ziyaretçiler, otel konaklaması, Kartepe ve Yuvacık bölgesinde bulunan tesislerde kahvaltı ve akşam yemeği, macera turizmi aktivitelerinden atv, zipline gibi hediyeler kazandılar.

Başiskele, EMITT 2024 Fuarı'nda Tanıtılıyor

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09 Şub 2024 - 15:38 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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