31 Mart yerel seçimlerde DEM Körfez İlçe Belediye Başkan adayı olarak Körfez Belediyesi'nden emekli Zabıta Komiseri Seracettin Başboğa ilan edildi. Başboğa başvuru formu doldurup ilçe başkanı Mehmet Elğaz’a teslim etti.
- Siyaset
DEM Körfez Belediye Başkan Adayı Seracettin Başboğa oldu
DEM Körfez Belediye Başkan Adayı Seracettin Başboğa ilan edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.