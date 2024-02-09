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DEM Körfez Belediye Başkan Adayı Seracettin Başboğa oldu

DEM Körfez Belediye Başkan Adayı Seracettin Başboğa ilan edildi.

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DEM Körfez Belediye Başkan Adayı Seracettin Başboğa oldu mask

31 Mart yerel seçimlerde DEM Körfez İlçe Belediye Başkan adayı olarak Körfez Belediyesi'nden emekli Zabıta Komiseri Seracettin Başboğa ilan edildi. Başboğa başvuru formu doldurup ilçe başkanı Mehmet Elğaz’a teslim etti.

09 Şub 2024 - 15:42 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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