- Asayiş

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Harmancık ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçükte, Beytullah Çohadar adlı işçinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti! mask
Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
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Bursa’nın Harmancık ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri göçük altından çıkarılan Beytullah Çohadar adlı işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çohadar’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
# sağlık, özel

09 Şub 2024 - 16:08 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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