Bahçeli'den 'operasyon' iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıldönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

''Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür hayırlı olsun inşallah. İlk günkü azi ve kararlılıkla ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Önümüze çekilen perdeleri aralıyoruz. Sabrettik çıktığımız seferde desteği milletten zaferi Allah'tan diledik.

''FIRTINALAR ÇIKTI DURUŞUMUZU BOZMADIK''

Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı duruşumuzu bozmadık. Canımıza kastetseler de can bağladık ülkemize. 55 yıl boyunca milli ve manevi değerleri esas aldık.

''KÜRESEL ADALET YERLERDE SÜRÜKLENMEKTEDİR''

Gazze'de katledilen bebekler uluslararası toplumun aciz halini gözler önüne sermiştir. Küresel adalet yerlerde sürüklenmektedir. Hazırladığımız insanlığın huzur projesi ile huzurun hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelenmiştir.

''DEVİR ARTIK TÜRK DEVRİDİR''

Türk birliği bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşecek. Devir artık Türk devridir. Belini doğrultan tarih düştüğü yerden ayaklanan coğrafya Türk milletine büyük imkanlar sunmaktadır. Siyasette önceliğimiz istikrarlı iddialı sosyal ve ekonomik sorunları temelinden çözmüş bir Türkiye'nin dünyanın huzuruna azami ölçüde destek olmasıdır. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak.

''HAİN ÇEVRELERİN UYKULARINI KAÇIRDIK''

Ahlak çeşmemizi zehirlemeyi amaçlayan hain çevrelerin uykularını kaçırdık. Halkımız ne diyorsa onu söyledik. Nerede bir zulüm varsa tarafımızı insanlıktan yana belirledik. Zulmü alkışlamadık, zalimi hiç sevmedik.

''DAYANIŞMAMIZI ZAYIFLATMAK İSTEYENE GÖZ AÇTIRMADIK''

Dayanışmamızı zayıflatmak isteyene göz açtırmadık. 55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, duadayız, kalpteyiz ve şehitlik anıtıyız. Dava ve iddia sahibi olmanın sorumlulukları vardır. Çıkarlarının peşine düşenler tarlası sırtında gezenler bununla da kalmayıp kurt ininde çakal besleyenler bizim gibi olamayacakları gibi dava adamlığı postuna oturamaz. Ülkücü kalmak için uyanık bir şuur lazımdır.

''DAVAMIZIN YAŞI TÜRKLÜĞÜN YAŞI İLE EŞİTTİR''

Türk milleti için 55 yıldır mücadele ediyoruz. 55 yıl içinde dalımızın kırıldığı dönemler oldu. Bu süreçte zannettiler ki çöktük çok şükür ki kökümüz sağlamdır. Sadece yaprak döktüğümüzü göremediler. Davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir.

CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP, 'dem'lenmek ile kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüş. Kapanın elinde kalan bir partiye bürünmüştür. Çağlayan Adliyesi'ne saldıran, polislerimizin zamanında müdahalesiyle ölü ele geçiren 2 tereristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Meclis'te okuyan CHP'nin kim olduğu deşifre olmuştur.

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Anayasa Mahkemesi, milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Verdiği skandal hak ihlalleri kararlarıyla iç huzuru ve barış ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden AYM, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart'ta operasyon maşalarına hesap sorulacaktır. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. DEM, CHP'Yİ tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur İttifakı devlete sahip çıkacaktır."