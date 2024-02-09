SP’nin Başiskele adayı Mutlu, AKP’ye kırmızı kart gösterecek

Mart 2019’da yapılan seçimde Saadet Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan adayı olan Zafer Mutlu, yüksek bir oy olarak dikkatleri üzerinde toplamıştı. Mutlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimler de yine Saadet Partisi’nin Başiskele başkan adayı oldu. Mutlu, önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Seçimler için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen SP’li Mutlu, “Başiskele halkının büyük bir ilgisiyle karşılaşıyoruz. Çok çalışıyoruz, yapacağımız projeleri anlatıyoruz. 5 yıl önce yapılan seçimde iktidara sarı kart göstermiştik, bu seçimde de kırmızı kart göstereceğiz” dedi.

SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu

SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret etti.