SP’nin Başiskele adayı Mutlu, AKP’ye kırmızı kart gösterecek

Mart 2019’da yapılan seçimde Saadet Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan adayı olan Zafer Mutlu, yüksek bir oy olarak dikkatleri üzerinde toplamıştı. Mutlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimler de yine Saadet Partisi’nin Başiskele başkan adayı oldu. Mutlu, önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Seçimler için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen SP’li Mutlu, “Başiskele halkının büyük bir ilgisiyle karşılaşıyoruz. Çok çalışıyoruz, yapacağımız projeleri anlatıyoruz. 5 yıl önce yapılan seçimde iktidara sarı kart göstermiştik, bu seçimde de kırmızı kart göstereceğiz” dedi.
SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu
SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.