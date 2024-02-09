Bakan Bak: "Spora yapılan yatırımlar büyük sonuç ortaya koydu"

KATILIM

Maçı seyretmek için Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu ile Mehmet Akif Yılmaz, GSB Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt katılım sağladı.

Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi kazandı

5 – 9 Şubat 2024 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Birinciliği’ final maçı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Final maçında Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Genç Kız (A) Voleybol Takımı ile Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi karşı kaşıya geldi. Doğa Koleji Okyanus Lisesi’ni 25 – 22, 25 – 15 ve 25 – 21 setler sonucu 3 – 0'lık skorla mağlup ederek maçı kazandı. Maç ardından kupalarını şampiyon takıma Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti

Onlardan olimpiyatlarda da şampiyonluk bekliyoruz

Final müsabakası sonunda açıklama yapan Bakan Bak,

“Salondaki coşkunuz bizleri çok mutlu etti. Güzel bir ortamda Türkiye'nin geleceği olan özellikle spordaki başarılı çıkışın temellerinin neler olduğunu hep beraber gördük. Şampiyon olan ve şampiyonluk adına bütün hocalara, bütün sporcuları, öğretmenlerini ve yöneticilerini, ailelerini tebrik ediyoruz. Bu güzel bir ortama 5 – 9 Şubat’ta Kocaeli ev sahipliği yaptı. Biliyorsunuz 2023 yılında Filenin Sultanları katıldıkları bütün turnuvalarda birinci, şampiyon oldular. Avrupa şampiyonu oldular. Onlardan olimpiyatlarda da şampiyonluk bekliyoruz. Filenin Sultanlarının küçük kardeşleri de burada çok güzel bir mücadele ettiler.

Okullarda yetenek taraması yapıyoruz

Türkiye özellikle salon sporlarında bir başarılar elde etmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye modern tesisler, stadyumlara, spor salonlarına yapılan yatırımlar ile büyük sonuç ortaya koydu. Bunun devamını bekliyoruz. Onlara güveniyoruz. Çocuklarımızın ortaya koyduğu müsabakalardaki gösterdiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak sporun tabana yayılması için çaba göstermek, okullarda yetenek taraması yapıyoruz. Çocuk yapılan testler sonucunda ortaya koydukları performanslarına göre yönlendirme yapıyoruz. Geleceğin şampiyonları geleceğin sporcuları, geleceğin filenin sultanları, finalin efeleri buradan yetişiyor.”