GAZİEMİR’DE KALP VE DAMAR HASTALIKLARI İŞLENECEK

A.OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliğinde düzenlenen “Sağlıklı Yaş Alma” buluşmalarının dördüncüsü 11 Şubat Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sağlıklı Yaşıyoruz kurucuları Nurçin Çağlar ve A. Okan Çağlar’ın moderatörlüğünde düzenlenecek toplantı, Kalp ve Damar Sağlığı başlığıyla düzenlenecek. Sağlıklı Yaşıyoruz doktorlarının, kalp damar hastalıklarının kök sebeplerinin yanı sıra diğer kronik hastalıklarla ilişkisini de masaya yatıracağı toplantıda, bu hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşılacak. Özellikle kalp krizi ve varislerin masaya yatırılacağı toplantıda, kalp-damar hastalıklarında ağız sağlığı gibi sıklıkla gözden kaçırılan faktörlere de dikkat çekilecek.

Toplantıda, Prof. Dr. Öztekin Oto, “Varis ve şiş bacak bir kader mi? Varis tedavisinde yeni ne var?” Uzm. Dr. Baybars Türel, “Kalp krizi riskinizi en çok ne artırıyor? Damar sertliği miktarı mı damar darlığı derecesi mi? Su tesisatçısı mantığına eleştirel bir bakış,” Uzm. Dr. Zülfikar Daneoğlu, “Kalp damar hastalıklarında ne nedir? Yaşam tarzında nereleri hedefliyoruz? Kapak problemi, damar problemi, aort anevrizması, varis problemi birbirinden ayrılsın,” Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, “Diş eti, ağız sağlığı ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki” başlıklarında sunum yapacak.

Doktorlar, sunumlarının ardından vatandaşların kalp ve damar hastalıkları hakkında kendilerine yönelteceği soruları cevaplandıracak. 11 Şubat Pazar günü saat 13.00’te başlayacak Kalp ve Damar Sağlığı toplantısı, saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Kasım ayından bu yana her ayın ikinci pazar günü düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma temalı toplantılarında sırasıyla Tiroid Sağlığı - Depresyon, Kanserden Korunma ve Mücadele, Menopozu Yönetme - Prostatı Koruma konuları işlenecek. Toplantıların sonuncusu, 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.