09 Şub 2024 - 17:25- Gündem G:

Sağlıkçılara neden sahip çıkılmıyor?

Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası Kurucu Genel Başkanı Salim Kar, sağlık çalışanlarına yeterince sahip çıkılmadığını söyledi

Mesut Akbulut
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Sağlıkçılara neden sahip çıkılmıyor?
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Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası Kurucu Genel Başkanı Salim Kar, yeni kurulan sendikalarını tanıtmak için bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor. Kar, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile görüştü. Kar, genel başkan olmadan önce Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

SENDİKANIN İSTEKLERİ

Genel Başkan kar, “️Sağlıkta şiddet olaylarına yönelik etkin bir yasanın çıkartılmasını, halkın bilinçlendirilmesi için TV ve gazetelerde kamu spotlarının yer almasını, güvenlik ekiplerinin artırılması gibi planlar acil bir şekilde devreye sokulmasını istiyoruz. Ayrıca Mobing Etik Kurulu kurulmalı, gece tazminatları verilmeli, mesai ücretlerinin üç katı olmasını talep ediyoruz "dedi.

Sağlıkçılara neden sahip çıkılmıyor?

Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası Kurucu Genel Başkanı Salim Kar, gazetemiz sorumlu yazı işleri müdürü Mesut Akbulut ile görüştü.
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09 Şub 2024 - 17:25 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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