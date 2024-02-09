Çayırova Belediyesi'yle ilgili iddialar TBMM gündeminde!

Geçtiğimiz günlerde Çayırova Belediyesi’nin 6 Şubat depreminde yapılan yardımları deposunda sakladığı haberlerine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyu meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından soruların yanıtlanmasını isteyen Türkkan, yardımların neden deprem bölgesine ulaştırılmadığını sordu.

BELEDİYE ELİYLE YARDIMLARA ÇÖKTÜLER

Önerge ile ilgili açıklama yapan Türkkan, “Kocaeli ve Çayırova halkının 6 Şubat 2023 günü yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için gönderdiği yardımlara Belediye eliyle çöktüler. Çayırova Belediyesi tüm bunlar yetmezmiş gibi milletin yardımlarını, 31 Mart öncesi seçmene kendi yardımıymış gibi yutturmaya kalkıyor. Yaşanan bu aymazlığı Meclis gündemine ve İçişleri Bakanlığına taşıdım. Sonucunu da takip edeceğim” dedi.

DEVLET ADABINA SIĞMAZ

Türkkan tarafından yöneltilen soru önergesinde; Kocaeli Çayırova Belediyesine ait depolarda 6 Şubat 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için vatandaşlarımız tarafından gönderilen yardım malzemelerinin depremden etkilenen illere gönderilmek yerine sosyal medyaya düşen görüntülerle birlikte belediye tarafından alıkonulduğu ve stoklandığı ortaya çıkmıştır. Milletimizin vicdanını yaralayan görüntülerde gıda malzemeleri, battaniye, ısıtıcı ve diğer malzemelerin olduğu saptanmıştır. Deprem bölgelerine ulaştırılması gereken bu yardımların ne yazık ki, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi ilgili belediye tarafından Çayırova’da seçmenlere promosyon ve yardım adıyla dağıtıldığı belirtilmektedir. Etik dışı olan ve devlet adabına sığmayan deprem yardımlarının suistimal edilmesi konusunda yetkililerden herhangi bir açıklama dahi yapılmamıştır.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

1) 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlarımız için toplanan yardım malzemelerinin halen Çayırova Belediyesi depolarında tutulmasının sebebi nedir? Yardımlar neden deprem bölgesine ulaştırılmamıştır?

2) Çayırova Belediyesi tarafindan 6 Şubat depremleri için toplanan yardımların miktarı ne kadardır? Ne kadarı deprem bölgesine ulaştırılmıştır? Gelen yardımların kaydı tutulmuş mudur?

3) Çayırova Belediyesi tarafından deprem yardımlarıyla ilgili gerek İçişleri Bakanlığı, gerekse AFAD gibi sivil savunma kuruluşlarıyla herhangi bir koordinasyon oluşturulmuş mudur? Koordinasyon oluşturulduysa bu yardımların tamamı neden deprem bölgelerine ulaştırılmamıştır?

4) Toplanan deprem yardımlarını depolarında tutan ve seçim öncesi kendi seçim bölgelerinde seçmenlere dağıtan ilgili belediye yöneticileri hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Herhangi bir işlem başlatılmadıysa bu durum Bakanlığınız tarafından uygun mu karşılanmıştır?