Her cuma günü farklı bir camiyi ziyaret eden Hürriyet,  bu hafta Şirinevler Cami cemaatiyle buluştu

Halkın talep ve önerilerini direkt kendilerinden dinlemeye özen gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cuma günleri düzenli olarak yaptığı cami ziyaretlerine devam ediyor. Bu hafta Tavşantepe Mahallesi’nde Şirinevler Camii’ne konuk olan Hürriyet, cami cemaati ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hürriyet, cuma namazı çıkışında halkı memnuniyetini, önerilerini, taleplerini ve şikayetlerini dinledi.

“GÖRÜŞÜNÜZ ÇOK ÖNEMLİ”

Şirinevler Camii Derneği Başkanı Zeki Uysal’ı da ziyaret eden belediye başkanı Hürriyet, “Her cuma günü farklı bir camimizi ziyaret ediyoruz. Çalışmalarımızla ilgili sizlerin görüşleri ve talepleri bizim için çok önemli. Her zaman samimi duygularla sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Ziyaretler sırasında cami cemaatine tespih, eşarp ve takke içeren hediye paketleri takdim edildi. Ayrıca mobil ikram aracından sıcak çorba ikramı yapıldı.