Çınar Akademi Kurum Kabul Sınavına yoğun talepten dolayı ek oturum 

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı çerçevesinde gençleri üniversite sınavına hazırlıyor. Birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitesine yerleştiren Çınar Akademi, 2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı için kurum kabul sınavı gerçekleştirecek. Uzman eğitim kadrosu ile ücretsiz kaynak kitap desteğinin sağlandığı Çınar Akademi, yeni dönem öğrencilerini bekliyor. Gençler Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ve 14.00’da toplam 4 oturuma girecek.
NÜFUS CÜZDANINI GETİRMEYİ UNUTMAYIN!
2024-2025 Eğitim Öğretim yılında 11 ve 12. Sınıf olacak öğrenciler için yapılacak Kurum Kabul Sınavı’na olan yoğun talepten dolayı 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 17.00’de ek oturum açıldı. İzmit Belediyesi tarafından duyurusu yapılan ek oturum için, “Sınav saatinden yarım saat önce Çınar Akademi binasına gelerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Nüfus cüzdanınızı yanınızda getirmeyi unutmayın” ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.