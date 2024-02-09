Cezaevinden izinli çıkıp 4 camide hırsızlık yaptı

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat’ta Sivas kent merkezinde bulunan 4 farklı camide gerçekleşti. Yapılan incelemede hırsızlıkları, Sivas Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan R.K. adlı kişinin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Cami cemaati gibi camilere giren R.K., cemaatinin askılıkta asılı olan montlarından cüzdan ve telefonlarını çaldı. Şahsın camiye gelerek arkada saf tuttuğu ve namaz kılar gibi yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. R.K.'nin ayrıca Tarhana Camii din görevlisinin otomobilini çaldığı anlaşıldı.
Gazetecilere küfür ederek tekme savurdu
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek hırsıza ulaştı. Çalınan otomobili park ederek kaçmaya çalışan R.K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye sevki esnasında kendisi görüntüleyen gazetecilere küfür ederek tekme savurdu. R.K. tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine yeniden gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mete - Cezaevinden bir suçlu nasıl izine çıkabiliyor aklım almıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.