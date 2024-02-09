- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor

Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi. Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş zam geliyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.
# Akaryakıt, Zam, motorin, döviz

09 Şub 2024 - 18:58 - Ekonomi

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