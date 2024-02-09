KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2.4, yıllık bazda yüzde 1.6 arttı. Sektörlere baktığımızda, sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar dikkat çekiyor.

ALT KALEMLER

Sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 6.1’lik, yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 14.3, aylık yüzde 10’luk artışlar var. Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından bu kalemlerdeki artışları değerli buluyoruz. Bunun yanında imalat sanayi sektöründe yıllık yüzde 2.1, ara mallarında yüzde 3.5, orta düşük teknolojili ürünlerde yüzde 5.4 ve orta yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 3.4’lük artışlar da sanayi üretimindeki genel artışın üzerinde” dedi.