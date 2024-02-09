Futbolda mavi kart nedir? Süper Lig’de mavi kart uygulanacak mı, ne zaman?

Mavi kart uygulamasının gündeme gelmesiyle birlikte Süper Lig’de uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu oldu. Mavi kart uygulaması sosyal medyada futbolseverler tarafından çok konuşuldu. IFAB, 9 Şubat cuma günü mavi kart uygulamasının detaylarını açıklayacak. Dünya futbolunu ve Trendyol Süper Lig’i yakından takip edenler ise mavi kartın futbolda hangi anlama geleceğini araştırıyor. Özellikle hakemi aldatmaya yönelik hareketler, orta hakem ve yan hakemlere itirazlarda net bir cezalandırma olmaması futbol dünyasında sık sık gündeme geliyordu. Peki Futbolda mavi kart nedir, hangi anlama geliyor? İşte, IFAB tarafından üzerinde çalışılan mavi karta ilişkin bilgiler…

MAVİ KART NEDİR?

Telegraph'ta yer alan habere göre IFAB, 9 Şubat cuma günü “Mavi Kart” uygulamasını tanıtmaya hazırlanıyor.

Kaynakta yer alan haberde mavi kartın hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda kullanılabileceği ifade edildi.

Mavi kart gören oyuncu, 10 dakika oyunun dışında kalacak ve süre dolduktan sonra sahaya dönecek.

Oyuncunun iki kez mavi kart görmesi durumunda saha dışında kalabileceği ifade edilirken sarı kart ve mavi kartı olan oyuncu, kırmızı kartta olduğu gibi oyun dışında kalacak.

SÜPER LİG’DE MAVİ KART UYGULANACAK MI?

Kaynakta yer alan haberde IFAB’ın bu uygulamayı şu anda üst düzey liglerde uygulamayı düşünmediği ancak yaz aylarında bazı liglerde bu denemelerin yapılabileceği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu veya herhangi bir yetkiliden Mavi Kartın uygulanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.