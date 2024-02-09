Servis şoförüne saldırı! Başından vurularak öldürüldü!

Olay, Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınırkan (48) kullandığı 41 P 1710 plakalı servis otobüsünü tamirci önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi. Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınırkan, koşarak gelen bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınırkan, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yerde yığıldı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, işçiler panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Sınırkan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Sınırkan hayatını kaybetti.Olayı gerçekleştiren Ş.A.'nın, polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.