Kadınları taciz etmek için tarikat kurdu... Uzaylı peygamber yeniden gündemde

Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi, UFO tarikatı kurdu. Uzaylıların insan klonladıklarını iddia etti. Ve onlardan öğrendiği öğretileri aktarma vaatlerinde bulundu.

1970'li yılların hiç şüphesiz dikkat çeken isimlerinden biri de Claude Vorilhon, yani Raël idi. Uzaylılarla ilgili ilginç iddialarda bulunarak kadınlarla birlikte olmaya çalışan Raël, şimdi Netflix'te yayınlanan belgeselle yeniden gündemde.

GÜNDEN GÜNE BÜYÜYEN BİR TARİKAT

Fransız asıllı olan Claude Vorilhon, aslında bir gazeteci ve otomobil yarışçısıydı. Ancak iki defa uzaylıların kendisini kaçırdığını ve ona insanlığın sırrını öğrettiklerini iddia ederek bir tarikat kurdu. Adını da Raël olarak değiştiren Vorilhon, bu vaatleri kullanarak kadınlarla birlikte olmakla kalmadı aynı zamanda tarikatını günden güne büyüttü.

Netflix'te dört bölümü yayınlanan belgesel, bir dönem üyelerinin televizyon programlarında da sık sık yer aldığı tarikatı inceledi.

İNSAN KLONLUYOR, ÖLÜMSÜZLÜĞÜN SIRRINI VERİYOR

Raël kendi kaleme aldığı bir kitapta Fransa'daki bir yanardağ kraterinin derinliklerinde uzaylılarla karşılaşmasını anlatıyor. Bu varlıkların onu insan klonlamayı sürdürmeye ve ölümsüzlüğün sırrını açığa çıkarmaya teşvik ettiğini yazdı.

Belgeselde, Raël'in kadınları, kendisine cinsel açıdan ayrıcalıklı hale getiren bir sözleşme imzalamaya zorladığı yönündeki suçlamalar, çıplak meditasyon seansları ve Raelyalıların insan klonlamada ustalaştıklarına dair iddialar inceleniyor.

Raël'in tarikatı hızla büyürken 1980'lerin başlarında, Raelyenler (Raël tarikatını izleyen kişiler) Fransa'nın güneyinde bir kamp alanı satın aldılar ve burayı, Claude veya 'Raël'in bilgeliğini iddia ettiği İncil temalı eski uzaylılar ırkı olan 'Elohim'i' karşılamak için kitlesel çıplak ibadet törenleri için kullandılar.

Grup, Fransa'daki vahşi doğa inzivalarına da Eden adını verdi.Jean-Paul adlı eski bir üyeye göre, "Onun anahtar bir sözü vardı: 'Pantolonunu kafandan çıkarmak istiyorsan, önce pantolonu kıçından çıkarmalısın.' Kendimi utanmadan çıplak bir grubun içinde bulmak... Kolay olmadı ama başardık."

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI TEPKİ TOPLADI

1990'larda, grubun takipçilerinin uluslararası düzeyde artmasıyla Raël ve takipçileri, sık sık televizyon programlarına katıldı ve haber programlarının konusu haline geldi.

Tarikat, 1992'de Kanada'nın Quebec kentinde Le Jardin du Prophète (Peygamberin Bahçesi) adını verdikleri 284 dönümlük bir mülk satın aldı. Ve 'Elohim Elçiliği' için para toplamak amacıyla UFO araştırmaları için bir müze inşa ettiler. Raël ve tarikatın önde gelen kişileriyle ilgili cinsel istismar iddiaları da ilk kez Kanada'da ortaya çıktı.

SEKS KÖLESİ OLMUŞLAR

Grubun içine gizlice giren gazeteci Brigitte McCann'in tarikat üyelerini seks kölesi olarak adlandırsa da Raelyenlerin kültüründe onlar 'Melekler Tarikatı' olarak biliniyordu. Hatta McCann, çıplak meleklerin peygamberin her isteğini yerine getirdiği törenler gördüğünü söylüyor.

Tarikat artık skandallarla ve tartışmalarla basında geniş yer almaya başlamıştı. Bu tartışmalar, Raelyenlerin Bahamalar'da Clonaid adında bir insan klonlama araştırma şirketi kurmasının ardından George W. Bush'un başkanlığı sırasında en yüksek noktaya ulaştı.

Mart 2001'de insan klonlama yasağı tartışılırken, Raël ve takpçileri, girişimlerinin etiği hakkında ifade vermek üzere çağrıldılar. Ve yine aynı süreçte, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin Kriminal Soruşturma Bürosu, Batı Virginia'daki Nitro'daki bir liseden kiralanan bir Clonaid laboratuvarını denetledi.

Raelyenler, ilk iddia edilen insan klonlama başarısını Aralık 2002'de duyurdu. Başkan Bush, insan klonlama fikrini derinden rahatsız edici olarak niteledi. Ayrıca Demokratlar da Clonaid ve Raël ile ilgili skandalların, tıptaki terapötik klonlama araştırmalarını olumsuz yönde etkilemesinden endişeleniyordu.

Hareketin klonlama şirketi Clonaid'in bilimsel direktörü olarak görev yapan Dr. Brigitte Boisselier da yeni Netflix belgeselinin yapımcılarına röportaj verdi.

Netflix belgeseli daha uzun bir süre konuşulacak ve tarikatla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilerle trtışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Kaynak: sözcü