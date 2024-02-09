Kocaeli hava durumu nasıl olacak? O gün yağışlar başlıyor!

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de yağmurlar ne zaman başlayacak? Kocaeli'de hava sıcaklığı düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu hafta sonu parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Önümüzdeki hafta ise yağmurlu havalarla başlayacak. Yağışların hafta boyunca etkisini göstermesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: