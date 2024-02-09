“Sigara, beyninizin çalışma fonksiyonlarını değiştirir"

Sigaranın akciğer sağlığına zararları konusuna açıklamalar yapan Dr. Tanülkü “Sigara, hava yollarında iltihaba yol açarak, akciğerin kendini temizleme fonksiyonlarını sekteye uğratır. Ayrıca hava yolu salgılarının miktarını arttırarak hava yollarında derin hasara neden olur. Sigara, kronik bronşit, astım, enfeksiyonlara yatkınlık ve akciğer kanseri riskini arttırır.” dedi.

Sigara, içerdiği nikotinin etkisiyle oluşturduğu geçici rahatlama ve dinçlik hissi vasıtasıyla psikolojik bağımlılık ve beyin kimyasının zamanla değişmesi nedeniyle oluşan fiziksel bağımlılık olmak üzere iki şekilde bağımlılık yapar.

Sigarayı bırakmanın faydalarını sıralayan Dr. Tanülkü “ İçeriğinde bulunan toksik maddeler birkaç gün içerisinde vücutta sigara içmeyen insanlarla aynı düzeylere geriler, akciğerin kana verdiği oksijen miktarında düzelme sağlanır, hava yollarındaki iltihabi yanıtlar birkaç aya düzelmeye başlar, daha az balgam çıkarma ve daha rahat nefes alma sağlanır. Sigaranın akciğer üzerinde yarattığı hasarın ilerlemesi önlenmiş olur. Kronik bronşit ve KOAH gibi hastalıkların oluşma ihtimali düşer.” açıklamasında bulundu.

Sigarayı bırakmak için yardım alabilir miyim?

Sigarayı bırakırken yalnız olmadığınızı vurgulayan Dr. Tanülkü “ Sigara bırakmak öncelikle bunun için karar vermekle başlar. 9 Şubat ülkemizde “Sigara Bırakma Günü” olarak belirlenmiştir. Bu kararı aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı’nın ALO 171 Sigara Bırakma Hattı’ndan yardım alabilir, ülke çapında hizmet veren sigara bırakma polikliniği olan sağlık kuruluşlarından sigara bırakma konusunda destek alabilirsiniz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.