Kocaeli'de 7 ilçe elektrik kesintisinden etkilenecek!

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 10 Şubat Cumartesi) 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden İzmit, Kartepe, Kandıra, Körfez, Gölcük, Başiskele ve Darıca olmak üzere 7 ilçe etkilenecek. İşte kesinti bölgeleri ve saatleri:
|İZMİT
|AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE
|AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|10.02. 2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|MAŞUKİYE, YANIK
|BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, YANIK ORTA/1, YUKARI 1
|10.02.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|YAGCILAR, YAĞCILAR
|AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|10.02.2024
|09:00
|15:30
|KÖRFEZ
|GÜNEY, YAVUZ SULTAN
|ATMACA, ATMACA SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., GENÇOĞLU SK., HAFIZ SK., MIHÇI SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SERÇE SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TUĞRUL CD.
|10.02.2024
|10:00
|14:00
|GÖLCÜK
|4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENDERE MERKEZ, KARAKÖPRÜ, KÖRFEZ
|101., 101. CD., 107. CD., 2098. SK., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113. SK., 3029. SK., 3035., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., ERTUĞRULGAZİ SK., FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., İPEK SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YURT SK.
|10.02.2024
|09:00
|14:00
|BAŞİSKELE
|DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ
|1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 4. SK., 6. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KUZU, KUZU SK., NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK.
|10.02.2024
|09:30
|17:30
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|AKTAŞ SK., ALİYE SK., ANKA SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AYAN SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA, BORA SK., CENGIZ, CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇUBUK, ÇUBUK SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., ECEHAN SK., EDİP SK., EĞİTİM CD., EMIN, EMİN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GENÇLİK SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜMÜŞ SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., HANEDAN SK., HİSAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., İSTASYON CD., KAFKAS, KAFKAS SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KOSOVA SK., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUTUP, KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., MAHİR SK., MEHMET AKİF CD., MENEKŞE SK., MERCAN, MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., NACAR SK., NAMZET SK., ÖZDEL SK., REİS SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., ULAS, ULAŞ SK., VEZIR, VEZİR SK., YARENLER, YENİ BAHAR SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZÜMER, ZÜMER SK.
|10.02.2024
|08:30
|16:00
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT
|14.ADA, 14.ADA SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 4.ADA SK., AKDAŞ SK., AKSU SK., ALPARSLAN SK., BAHÇECİK CD., BOLUBEYI, BOLUBEYİ SK., BUĞDAY SK., CANDAN SK., CEMİYET SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DEPREM KONUTLARI SİTE YOLU SK, DESEN SK., DETAY, DETAY SK., DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., EBUBEKİR CD., ECEGÜL, ECEGÜL SK., EDALI SK., EFE, EFE SK., EMIRSULTAN, EMİRSULTAN CD., ERDOĞDU SK., ERGAN, ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESENYURT, ESENYURT SK., ESREFBITLIS, EŞREFBİTLİS CD., EYLÜL SK., FERAH SK., FİRAL SK., GALİP ERENOĞLU CD., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÜLTEKİN SK., HACI MECİT BULVAR, HALİL ÇAVUŞ SK., HAŞİM SK., HİCRİ SK., HÜRLER, IBNI SINA, IGDE, ISIL, İBNİ SİNA CD., İBRAHİM HAKKI CD., KEMAL İPEK SK., KÜBA SK., MESUT SK., MOLLA HÜSREV CD., NADİDE SK., NECİP FAZIL CD., ÖVÜNÇ, ÖZLEM SK., ÖZNUR SK., PASİNLER CD., PERÇEM SK., SEMERCI ALI, SERBEST, SERBEST SK., SERLİ SK., SOMUNCU BABA SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN BULVAR, TANTAOĞLU CD., TİMURHAN SK., TÜRKLER SK., ULUGBEY, ULUĞBEY CD., YASEMEN SK., ZEMBILOGLU
|10.02.2024
|09:00
|18:00
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