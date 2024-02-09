Çorum FK evinde kayıp

Maçtan dakikalar
3. dakikada İlhan’ın ceza sahasına yerden ortasında Atakan ön direkte topa ayak koydu. Kaleci Hasan Hüseyin’in tokatladığı topla buluşan Atakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
14. dakikada sol kanattan Atakan’ın kullandığı korner atışında Ahmet Sağat’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptı. Dönen topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.
34. dakikada kazanılan faul atışında penaltı noktasında topla buluşan Cavare, kaleci Hasan Hüseyin’in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
63. dakikada sağ kanattan Atakan’ın ortasında Ahmet Sağat topa kafayı vurdu. Savunmadan dönen topu Geraldo rövaşata ile kaleye gönderdi, savunma çizgiden çıkardı.
73. dakikada sol kanattan Erkan’ın ortasında Eren kafayı vurdu, top savunmanın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ozan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ubeyd soluna giden topu köşeden çıkardı.
Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem (Suat dk. 90), Ologo, Zargo Toure, Ahmet İlhan (Hakan dk. 45+1), Atakan Eren dk. 63), Gökhan Karadeniz (Ozan dk. 45+1), Nalepa, Hermenegıldo, Erkan, Ahmet Sağat (Thomas dk. 70)
Yedekler: Ali, Thomas, Suat, Eren, Hakan, Adem, Ozan, Massıs Gülük, Süleyman, Sadık Arda
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Ümraniyespor: Übeyd, Muhammed Mert (Merih dk. 82), Saponjıc (Emre Can dk. 55), Emre Demir (Diniev dk. 68), Atalay (Onur dk. 83), İlhami (Tıtebah dk. 55), Uğur Kaan, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare
Yedekler: Onur, Titebah, Mustafa, Yusuf, Melih, Onur Ayık, Batuhan Arıcı, Emrecan, Coşkun Diniyev
Teknik Direktör: Orhan Gençer
Gol: Cavare (dk. 34) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Atakan, Hakan (Çorum FK), Übeyd, İlhami, Cavare, Nassim (Ümraniyespor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.