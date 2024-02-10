Davit Skhirtladze, Kocaelispor'da!

Kocaelispor yeni transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis ile profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu. Skhirtladze sezon sonuna kadar kiralık olarak Kocaelispor'da oynayacak.Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır."

SKHİRTLADZE KİMDİR?

30 yaşındaki Gürcü futbolcu bu sezon Dinamo Tiflis formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında oynadı. Geçen sezon Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 12 gol 12 asistle oynayan Davit, Gürcistan Milli Takımı’ında da forma giyiyor.