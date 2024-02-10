Davit Skhirtladze, Kocaelispor'da!

Kocaelispor yeni transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis ile profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu. Skhirtladze sezon sonuna kadar kiralık olarak Kocaelispor'da oynayacak.Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır."
SKHİRTLADZE KİMDİR?
30 yaşındaki Gürcü futbolcu bu sezon Dinamo Tiflis formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında oynadı. Geçen sezon Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 12 gol 12 asistle oynayan Davit, Gürcistan Milli Takımı’ında da forma giyiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Hayırlısı olsun diyelim güzel goller atması dileğiyle oldu şimdi 3 tane gürcü en azından birbiri ile konuşurlar kimsede anlamaz taktik olarak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.