Kılıçdaroğlu hakkında 'Bilal Erdoğan'a hakaret'ten 2 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.
İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.
İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.
İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.