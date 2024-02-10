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Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı

TV8’de yayınlanan Survivor 2024’ün oyuncularının kazançlarının ne olduğu belli oldu. İşte yarışmacıların haftalık ücretleri…

Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı mask

Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu sene de fırtına estiriyor.Fenomen ve All Star yarışmacılarının kazançları her yıl artıyor.Survivor All Star 2024’te hangi yarışmacının ne kadar aldığı ortaya çıktı.

İŞTE YARIŞMACILARIN HAFTALIK MAAŞLARI:

Nefise Karatay: 100 bin TL

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL
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10 Şub 2024 - 00:42 - Yaşam

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