Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı

Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu sene de fırtına estiriyor.Fenomen ve All Star yarışmacılarının kazançları her yıl artıyor.Survivor All Star 2024’te hangi yarışmacının ne kadar aldığı ortaya çıktı.
İŞTE YARIŞMACILARIN HAFTALIK MAAŞLARI:
Nefise Karatay: 100 bin TL
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.