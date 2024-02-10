Arda Turan istedi Eyüpspor'dan radikal karar geldi! Kocaelispor'dan da aynı karar bekleniyor

Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor'un rakiplerinden Eyüpspor’dan sürpriz bir karar geldi. İstanbul ekibi ligin kalan iç saha maçlarında tüm bilet fiyatlarının 10 TL olarak sabitledi. Genç teknik adam Arda Turan’ın özel ricası üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

KOCAELİSPOR'DAN DA BEKLNEİYOR

Kocaelisporlu taraftarların da yönetimden bilet fiyatlarında indirim beklentisi var. Kocaelispor’un da bu kararı almaya hazırlandığı iddia edildi.