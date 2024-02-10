Arda Turan istedi Eyüpspor'dan radikal karar geldi! Kocaelispor'dan da aynı karar bekleniyor

Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor'un rakiplerinden Eyüpspor’dan sürpriz bir karar geldi. İstanbul ekibi ligin kalan iç saha maçlarında tüm bilet fiyatlarının 10 TL olarak sabitledi. Genç teknik adam Arda Turan’ın özel ricası üzerine bu kararın alındığı belirtildi.
KOCAELİSPOR'DAN DA BEKLNEİYOR
Kocaelisporlu taraftarların da yönetimden bilet fiyatlarında indirim beklentisi var. Kocaelispor’un da bu kararı almaya hazırlandığı iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.