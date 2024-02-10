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Arda Turan istedi Eyüpspor'dan radikal karar geldi! Kocaelispor'dan da aynı karar bekleniyor

Eyüpspor Arda Turan'ın isteği doğrultusunda bilet fiyatlarını 10 TL olarak belirledi. Kocaelispor Yönetimi'nden de bilet fiyatlarında düşüklüğe gidilmesi bekleniyor.

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Arda Turan istedi Eyüpspor'dan radikal karar geldi! Kocaelispor'dan da aynı karar bekleniyor mask

Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor'un rakiplerinden Eyüpspor’dan sürpriz bir karar geldi. İstanbul ekibi ligin kalan iç saha maçlarında tüm bilet fiyatlarının 10 TL olarak sabitledi. Genç teknik adam Arda Turan’ın özel ricası üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

KOCAELİSPOR'DAN DA BEKLNEİYOR

Kocaelisporlu taraftarların da yönetimden bilet fiyatlarında indirim beklentisi  var. Kocaelispor’un da bu kararı almaya hazırlandığı iddia edildi.
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10 Şub 2024 - 00:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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