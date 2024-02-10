Belediye Başkan Adayı Balıkçı vatandaşla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, hükümetin uyguladığı yanlış politikaların sonucunda vatandaşları açlık ve derin yoksullukla karşı karşıya bıraktığını belirtti.. Balıkçı, en büyük sorununun gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu vurguladı. Balıkçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

HÜKÜMETİN YANLIŞ POLİTİKALARI NEDENİYLE

Hükümetin yanlış politikaları nedeniyle vatandaşlarımızın büyük bir kısmı açlık ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, zenginlerin daha da zenginleşmesine, fakirlerin ise daha da fakirleşmesine yol açıyor. Bu durum ülkemizin en büyük sorunlarından biridir ve acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

hükümetin ekonomik politikalarının sadece belirli bir kesimi zenginleştirdiğini ve geri kalan vatandaşları ise yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediyor. Bu durum, toplumda büyük bir adaletsizlik hissiyatı yaratmaktadır ve sosyal huzursuzluğun artmasına neden olmaktadır.

HALKIMIZ TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMAKTA ZORLANIYOR

Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için adil bir gelir dağılımı politikasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşların eşit fırsatlara sahip olması, yoksullukla ve açlıkla mücadele edebilmeleri ve insanca yaşayabilmeleri için hükümetin daha etkili ve adil politikalar izlemesi gerekiyor. Açlık ve yoksullukla mücadelede öncelikli olarak yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Belediye olarak, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılması, gıda bankalarının kurulması ve yerel üreticilerin desteklenmesi gibi adımların atılması gerekiyor. Böylelikle, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve açlıkla mücadelede önemli bir adım atılmış olacak. Ayrıca, sosyal yardımların etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomik destek programlarının hayata geçirilmesi de önceliklerimiz arasında yer alıyor.

VERGİNİN GELİRİ DÜŞÜK VATANDAŞTAN ALINMAMASI GEREKİYOR

Balıkçı, vergi adaletsizliğinin toplumda ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdiğini belirtti. Geliri düşük olan vatandaşların vergi yükünün artması, onların yaşam standartlarını daha da zorlaştırırken, geliri yüksek olan zengin kesimin vergi yükünün azalması ise ekonomik adaletsizliği artırıyor diyen Balıkçı durumun toplumda huzursuzluk yarattığını ve vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi

Balıkçı, verginin geliri düşük vatandaştan alınmaması gerektiğini savunarak, geliri yüksek olan zengin kesimin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini dile getirdi. Bu şekilde vergi adaletinin sağlanabileceğini ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılabileceğini belirtti. Geliri düşük olan vatandaşların daha fazla vergi ödememesi, onların yaşam standartlarını koruyarak sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nin değerli esnafları ve sakinleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Balıkçı, kendilerine gösterilen sıcak karşılama ve samimiyet için teşekkür etti. Balıkçı, Körfez'i daha huzurlu bir yer haline getirmek için yorulmadan, bıkmadan ve sıkılmadan çalışacaklarını söyledi. Balıkçı, Körfez halkıyla birlikte omuz omuza çalışarak bu hedefe ulaşacaklarını belirtti. Körfezimizi daha huzurlu kılmak için birlikte omuz omuza çalışacağız.