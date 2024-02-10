Alman ordusunda Türk kadınlar da olacak

Almanya Ordusu (Bundeswehr) yabancı kökenli lejyoner askerlerle güçlenmek için çalışırken, bu uygulamanın nasıl hayata geçirileceği tartışılıyor.

Almanya’nın barış ortamında bile 20 bin askere ihtiyacı bulunuyor. İhtiyaç duyulan kadın asker sayısı da yaklaşık 3 bini buluyor.

Öncelikle ülkeye uyum sağlamış, bağı olan yabancı kökenlilerin askerliğe başvurmasının yolları açılacak. Burada en büyük pay ise Türkler olacak. Ayrıca diğer AB üyesi ülkelerden de başvuru mümkün olacak.



ORDUNUN YÜZDE 14’Ü KADIN

Yaklaşık yüzde 14’ü kadın olan Alman Ordusu’na “lejyoner” olarak da sadece erkekler değil, kadınlar da yazılabiliyor. Almanya’ya uyum sağlamış, bağı olan Türk kızları da “paralı asker” olarak kayıt olabilecek.



Alman vatandaşlığını almış Türk gençleri, zorunlu askerlik kaldırıldığı için askere çağrılmıyor. Ancak yeni sistem yürürlüğe girince, “lejyoner taburları”na katılmak için başvuru mümkün olacak.

Bu kez, askerlik hem bir görev hem de iş olarak dikkate alınacak. Almanya’da askerlerin gelirleri, Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça iyi. Çeşitli sosyal haklarla birlikte, yıllık gelirler ilk başlarda 40 bin Euro’yu bulabiliyor.

İSLAMİ USULDE YEMEKLER

Alman Ordusu’nun yemekhanelerinde müslüman askerler dikkate alınarak yemekler hazırlanmaya başlandı. Sadece yemekhanelerde değil, diğer alanlarda da yabancı kökenli askerlere uygun değişiklikler yapılıyor.

Lejyoner sistemine ne zaman geçileceği ise net değil ancak Rusya’nın saldırgan tutumundan duyulan endişe nedeniyle programın bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: sözcü