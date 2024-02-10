B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfı motosikletleri de kullanabilecek! Karar Resmi Gazete’de

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişiklikle birlikte B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfındaki (125 cc-11 kw-14 hp ) motosikletleri kullanabilecek.
A1 sınıfındaki motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfındaki sürücülerde, son 5 yılda ehliyetlerinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmaması şartı aranacak.
Ayrıca, en az 2 yıl B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olunması da zorunlu olacak.
Resmi Gazete'de yer alan değişiklik şu şekilde:
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.