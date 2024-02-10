10 Şub 2024 - 04:06- Gündem G:

B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfı motosikletleri de kullanabilecek! Karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, B sınıfı ehliyeti olanlar başvuru yapmaları halinde A1 sınıfındaki motosikletleri de kullanabilecek.

B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfı motosikletleri de kullanabilecek! Karar Resmi Gazete’de mask
B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfı motosikletleri de kullanabilecek! Karar Resmi Gazete’de
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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle birlikte B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfındaki (125 cc-11 kw-14 hp ) motosikletleri kullanabilecek.

A1 sınıfındaki motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfındaki sürücülerde, son 5 yılda ehliyetlerinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmaması şartı aranacak.

Ayrıca, en az 2 yıl B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olunması da zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik şu şekilde:

B sınıfı ehliyeti olanlar, A1 sınıfı motosikletleri de kullanabilecek! Karar Resmi Gazete’de

Kaynak: yeniçağ
# karar

10 Şub 2024 - 04:06 - Gündem

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