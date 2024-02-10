EMEP Büyükşehir Adayı Erkan: "İzmit Belediyesi dışında bu talebe karşılık veren belediye olmadı"

Kadınlar hayat pahalılığının son bulmasından, çocuklarının beslenme çantasını doldurmaya, ücretsiz kreş ve çalışma hayatına katılmaya kadar pek çok acil taleplerini dile getirirken, yerel yönetimlerin bu acil talepler karşısında yapması gerekenleri de konuştular. Hafta içi her gün öğle saatlerinde çocuklarını doyurabilmek için parka geldiklerini ifade eden kadınlar, soğuk kış günlerinde ve yağmurlu havalarda da çocuklarının aç kaldığını anlattı. Okullarda yemek dağıtımının MEB’in önceliği olması gerektiğini ifade eden Erkan ise, “Bakanlığın bunu yapmadığı durumlarda ise belediyelerin yapması gerekir. Kaynaklarını bunun için kullanması gerekir. Biz 1,5 yıl öncesinde tüm belediyelere ulaşmaya çalıştık, talebimizi duymayan kalmadı. İzmit Belediyesi dışında bu talebe karşılık veren belediye olmadı. Biliyorsunuz bu hafta kantin fiyatlarına da zam yapıldı, tost 50 TL, su 10 TL oldu. Asgari ücretle geçinmeye çalışan insanların bunu karşılaması mümkün değil” dedi.

"Tüm kararların halkla birlikte alınması gerektiğini söylüyoruz"

2023’de İçişleri Bakanlığının yayınladığı tasarruf genelgesini hatırlatan Erkan “Bu genelgeden sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi reklam ve tanıtım günlerini bu nedenle yapmayacağını söylemişti. Bu yıl ise tasarruftan vazgeçmişler. Bu organizasyonlardansa çocuklarımızın beslenmesi öncelik değil mi? Buraya harcanacak parayla 1 öğün yemek sağlanamaz mı” dedi Erkan 1,5 yıl önce başlayan ‘1 Öğün Ücretsiz Sağlıklı Yemek’ kampanyası için de ilk olarak kadınların bu okula geldiğini belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e de seslendi “Bu parka hiç geldiniz mi? Kadınların çocuklarını hangi koşullarda beslediğini gördünüz mü? Elbette görmediniz çünkü sizin önceliğiniz bu kentte yaşayan emekçiler değil. Sizin önceliğiniz sermaye sınıfı o nedenle de yerel yönetimlerin kaynaklarını halka değil, sermayeye yandaş şirketlere aktarıyorsunuz. Bizimle sizi ayıran işte tam olarak bu. Biz halktan yana bir belediyecilik anlayışını savunuyor ve tüm kararların halkla birlikte alınması gerektiğini söylüyoruz” dedi.