Kanko: "Saraydan alınan talimatlarla ekonomik kriz daha da derinleşmektedir!i"

Evlenme ve boşanmalarla ilgili çarpıcı veriler paylaşan Kanko, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi; “ AKP hükümetinin ekonomi politikaları, halkımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir alan olan aile yapımıza zarar vermiştir. Resmi verilere göre, 2007 yılında 94,219 çift boşanma kararı alırken, bu sayı 2022 yılında dramatik bir şekilde artarak 180,954'e yükselmiştir. Bu, boşanma oranlarında neredeyse iki katına çıkan bir artıştır ve bu artışın arkasında yatan temel sebeplerden biri olarak ekonomik krizi işaret etmek kaçınılmazdır.

Türkiye özelinde değerlendirdiğimiz zaman çok net bir şekilde görülmektedir ki; ekonomik baskılar, evlilikleri ve aile birliğini temelden sarsmaktadır. İşsizlik, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri gibi faktörler, evlilik içi stresi artırmakta ve çiftler arasındaki ilişkileri zorlamaktadır. Bu durum, maalesef evliliklerin sonlandırılmasıyla sonuçlanan sorunların başında gelmektedir.

Bunun yanı sıra, evlenme oranlarındaki gerileme de çok dikkat çekicidir. 2008 yılında 641,973 çiftin evlilik yaptığı ülkemizde, bu sayı 2022 yılında 574,358'e düşmüştür. Bu düşüş, genç çiftlerin ekonomik belirsizlikler nedeniyle evlilik kararlarını ertelemeleri veya tamamen vazgeçmeleriyle açıklanabilir. Yani, geleceğe dair umutlarını ve aile kurma hayallerini ekonomik sebepler yüzünden ertelemek zorunda kalan binlerce insanımız var” dedi.

Saraydan alınan talimatlarla ekonomik kriz daha da derinleşmektedir!

Kanko, “Bu veriler, AKP hükümetinin Saraydan aldığı talimatlarla ekonomik krizi yönetme konusundaki başarısızlığının, sadece makroekonomik göstergelerle sınırlı olmadığını; aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük yaşamları, mutlulukları ve aile birliği üzerinde derin ve yıkıcı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Hükümetin, ekonomik politikalarında köklü değişiklikler yaparak, halkın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik adımlar atması gerekmektedir. Aksi halde, toplumsal yapımızdaki çözülme ve sosyal sorunlar daha da artacak, gelecek nesiller üzerinde kalıcı hasarlar bırakacaktır.

Bizler, CHP olarak, hükümetin bu konulardaki ihmalkarlığını ve politikalarının sonuçlarını sürekli gündeme getirerek, vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam standardına kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Aile birliğinin korunması ve toplumsal refahın artırılması, ülkemizin ve milletimizin milli menfaatleri doğrultusunda olduğu için politikalarımızın merkezinde yer almaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.