İletişim Başkanlığı açıkladı: ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yapılan bir açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda basına yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlenmiştir. Karahan'ın toplantıda kullandığı ifadeler incelendiğinde, söz konusu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Elektrik ve doğal gazda düzenleme bekleniyor

Merkez Bankası Başkanı Karahan, seçim sonrası enerji fiyatlarının enflasyona etkisine dair bir soruya cevap verirken, önümüzdeki dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında düzenlemelerin beklendiğini ifade etti. Karahan, "Enflasyon tahminlerimizde çeşitli sektörlerdeki fiyat artışlarını dikkate alıyoruz. Özellikle enerji fiyatlarında yapılacak düzenlemeler öne çıkacak. Bunlar arasında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılacak düzenlemeler de bulunuyor." şeklinde konuştu.

OVP'de fiyat tahminlerine güncelleme

Orta Vadeli Program bağlayıcı bir yol haritası sunuyor. Hükümetin her platformunda benimsenen ve sahiplenilen OVP, bizim patikamızı oluştururken önemli bir referans noktası oldu. Programın içerdiği belirli varsayımlar, bizim tahminlerimizi şekillendirirken önemli bir rol oynuyor. Bu varsayımların gerçekleşeceğine güven duyuyor ve tahminlerimizi yaparken bu doğrultuda hareket ediliyor.

Karahan, ''OVP'de yer alan varsayımların gerçekleşeceğine olan inancımız, hükümetin de bu programı her kanalda sahiplenmesiyle daha da pekişiyor. Tahminlerimizi yaparken fiyatlar konusunda bazı güncellemelerin gerekebileceğini öngörerek hareket ediyoruz. Bu nedenle, OVP'deki varsayımları dikkate alarak yapacağımız tahminlerde, fiyatlarda olası güncellemeleri de göz önünde bulunduruyoruz. Bu sayede, daha sağlıklı ve gerçeğe yakın tahminler elde etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: PARA DURUMU