THY'den yeni cüzdan uygulaması!

THY Basın Müşavirliği'nin açıklamasına göre, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları (THY), dijital hizmetlerine bir yenilik daha ekleyerek "TK Cüzdan" uygulamasını başlattı.
Özel yolcu programı Miles&Smiles üyelerinin kullanımına sunulan "TK Cüzdan", THY'nin mobil uygulama ve web sitesi üzerinden satın aldıkları bilet ve ek hizmet işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde ödeme ve iade etme imkanı tanıyor. Ayrıca, iade işlemlerinden elde edilen TK Paralar ile yolculara ek bir avantaj sunularak, iade bedelinin üzerinde TK Para kazanma fırsatı sunuluyor.
Dört farklı para birimi
THY'nin online kanalları üzerinden Türk lirası, euro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini gibi dört farklı para birimi seçeneği sunan "TK Cüzdan", elde edilen TK Paraları hızlı ve güvenli bir şekilde kullanma imkanı sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dijitalleşme hedefleri doğrultusunda kendilerini sürekli geliştirdiklerini belirterek, "Yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek için çalışmaktayız. Hizmetlerimizi daha ulaşılabilir kılarak misafirlerimizin seyahat deneyimlerine konfor katacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılan dijital hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek 'TK Cüzdan'ı dijital ödeme yöntemlerimiz arasına aldık." dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.