Ballar Mahallesine sentetik çim futbol sahası!

‘’Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan spor tesislerinin yapımına devam ediyor. Bu kapsamda “Kandıra İlçesi Ballar Mahallesi Sentetik Çim Futbol Sahası Yapımı” ihalesi gerçekleştirildi. Ana Hizmet Binası İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihalede en düşük teklif 2 milyon 101 bin 622 TL oldu. 5 istekli firmanın katıldığı ihalede firmaların teklifleri şu şekilde:

Eseyan Grup İnşaat 4 milyon 750 bin TL

Doğan LG İnşaat 4 milyon 140 bin TL

Yeni Mutlu İnşaat 3 Milyon 150 bin TL

Nida Peyzaj İnşaat 2 milyon 669 bin TL

Mehmet Ali Sezgin 2 milyon 101 bin 622 TL