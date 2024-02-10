Mevduat faizlerindeki düşüşün 2 nedeni!

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş mevduat faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamaları milliyet.com.tr’ye yaptı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“ Merkez Bankası son artışla politika faizini yüzde 45’e çıkardığını açıkladı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla yeni yılda faiz artırımı döngüsüne ekstrem durumlar olmadıkça gidilmeyecek. Faizin durağan tutulduğu bir 6 aylık periyot bizi bekliyor.

Merkez Bankası faizi ilk artırmaya başladığında piyasadaki mevduat faizi oranıyla politika faizinin birbirine yakınlaşacağını ve yıl sonunda eşitleneceğini bekliyorduk. Bu gerçekleşti, şu anda Merkez Bankası politika faizi yüzde 45 seviyesinde, mevduat faizleri ise yüzde 45-47 bandında gözükmekte.

Merkez Bankası’nın 2024 yılı hedeflerine ulaşmış olduğunu, politika faizi ile piyasadaki reel faiz farklılığının giderildiğini gözlemlemekteyiz.

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞTE 2 ÖNEMLİ ETKEN!

Peki faiz artırımı yapılmasına rağmen son dönemde ‘piyasadaki mevduat faizlerinin gerilemesinin nedeni ne?’ sorusuna cevap olarak, bankaların yıllık bazda kendilerine koydukları mevduat ve kredi hedefleri bulunmakta. Bu hedefleri yakalamak için yıl sonunda mevduat faizlerinden yüksek oranda faiz sunmaktaydılar. Yıl sonunda faizler yaklaşık yüzde 52 seviyesine yükselmişti. Fakat ocak ayına gelinmesiyle birlikte yeni bir dönem başladığı için piyasalar reel oranlara geri döndüler. Şu anda yüzde 45 ile 47 arasında mevduat faizi veriyorlar. Bir diğer önemli etken de KKM’nin artık cazibesini yitirmesidir. KKM’den dönenlere yüksek oranda mevduat faizi verilmesi ile 2023 yılı sonunda mevduat faizleri oldukça yükselmişti. Şu anda yeni KKM açılmadığından ve vadesi biten KKM’ler yenilenmediğinden dolayı mevduat faizleri geri geldi. Şu andaki hali ile çok ekstrem gelişmeler olmazsa uzunca bir müddet bu faiz oranlarında kalacağımızı ve ikinci çeyreğin sonundan başlayarak artık piyasada faizin düştüğünü konuşmaya başlayacağımızı tahmin ediyoruz.

BANKALARDA AĞIRLIKLI FAİZ ORANI KAÇ?

Bankalarda ağırlıklı olarak 45 ile 47 arasında oranlar söz konusu. Bazı bankalar yüzde 40’ların da altına düşebiliyor. Düşük faiz oranlarının geçici bir durum olduğunu değerlendiriyoruz.

MEVDUAT FAİZLERİ NE ZAMANA KADAR YÜKSEK KALACAK?

2024’ün ilk 6 aylık döneminde mevduat faizlerinin yüzde 45-47 arası olacağını daha sonrasında faiz indirimlerine gidileceği ve mevduat faizlerinin de düşeceği kanaatindeyiz.

1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANIYOR?

Mevduat faizinde aylık ve üç aylık kazançlar arasındaki oransal fark neredeyse kapanma noktasında. 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık 37 bin 500 TL kazancı söz konusudur.

Mevduat eğer 3 aylık döneme çıkarsa burada 2 puanlık ekstra faiz söz konusu. Bu da 1 milyon TL’de yaklaşık 800 TL ekstra bir rakama tekabül etmektedir. Yani 1 milyon TL’yi 3 aylık mevduata yatıran bir kişinin kazanacağı aylık faiz geliri 38 bin 300 TL olacaktır.

YÜZDE 40’IN ALTINDA FAİZ VEREN BANKA VAR, FAİZLER NEDEN DÜŞTÜ?

Yüzde 40’ın altında faiz veren bankalar yıl sonu hedeflerini yakalamış olan bankalardır. Şu anda piyasadaki mevduatı elde etmek için agresif tutum sergilemeyen bankalardır. Bu geçici bir dönemdir. Piyasanın şu anda kabullendiği oran yüzde 45-47 aralığıdır. Bu bankalar kısa süre içerisinde faizleri ortalama piyasa oranına yükseltecektir.”

Kaynak: MİLLİYET