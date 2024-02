Mithat Yurdakul / ANKARA - Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranları 26 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 33,9 ve yüzde 27,1 olarak gerçekleşirken, daralmanın devam ettiği konut kredilerinde büyüme oranının yüzde -5,9 olarak gerçekleştiği belirtildi. “Aynı dönemde, bireysel kredi kartı bakiyesi 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranı yüzde 119,3 olmuştur” denildi. 2024 ocak ayındaki yüzde 11,6 oranındaki bireysel kredi büyümesinde, 8,7 yüzde puan ile bireysel kredi kartı harcamalarının belirleyici olduğu aktarılan raporda, “Kredi kartlarının ödeme saikine yönelik olarak yapılan harcamaların artış hızı yavaşlasa da enflasyon oranının oldukça üzerinde seyretmektedir” ifadesine yer verildi.

Ayrıştırılmalı

Kredi kartı harcamalarının ödeme ve kredilendirme amaçlarının ayrıştırılması gerektiği vurgulanan raporda, kredi kartlarında bir dönem kısıtlanan nakit avansın yanı sıra taksitli alışveriş ve ödeme ertelemenin de kredilendirme amacını içerdiği belirtilerek, “Taksitsiz mal ve hizmet alımı genellikle kredi kartının ödeme saiki ile ilişkilendirilse de müşteriye ödemesini yaklaşık bir ay öteleme imkânı getirmesinden dolayı kredilendirme saikini de içerebilmektedir” denildi.

Konutta kredi kampanyası bekleniyor

Gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde, yeni yıl zammı beklentisinin satışları desteklediği kaydedilen raporda, hazır giyim ve beyaz eşya satışlarını da indirim kampanyalarının hareketlendirdiği vurgulandı. Raporda, yeni konut satışlarındaki zayıflık, fiyat seviyeleri ve taksit sayılarının az olması gibi faktörlerin mobilya satışlarında talebi baskıladığı da belirtilerek, “Otomotivde, artan otomobil arzı ve rekabetle birlikte fiyat indirimlerini de içeren kampanyaların karşılık bulmasının yanı sıra öne çekilen talep etkisinin satışları desteklediği görülmüştür. Konut sektöründe, yüksek fiyatlar ve kredi koşullarına bağlı olarak ikamet amaçlı talebin düşük seyrettiği, sektörü canlandıracak kampanyaların beklenmesinin de satışlarda ek baskı oluşturduğu ifade edilmiştir. Yatırım amaçlı konut talebi yavaşlamaya devam ederken yabancıya satışlarda da beklenen canlanmanın olmadığı gözlenmiştir” denildi.

Bakliyat ve ette yükseliş

Gıda enflasyonunun 2023 ekim ve kasım aylarındaki gerilemeden sonra aralık ayında yeniden yükseldiği hatırlatılan raporda, “Bu dönemde, konserve sebze ürünleri ve bakliyat fiyatları tarihsel ortalamasının belirgin olarak üzerinde artmıştır. Son dönemde karkas et fiyatlarında kuzu ön planda olmak üzere gözlenen yükselişin etkisi kırmızı et fiyatlarında hissedilmiş, yaşanan artışlar işlenmiş et ürünleri fiyatlarına da eşzamanlı olarak yansımıştır. Bu dönemde kahve-çay-kakao ve kuruyemiş tarihsel eğilimlerinin üzerindeki artışlarla öne çıkan diğer alt kalemler olurken ekmek-tahıl grubunda fiyat artışları yılın son çeyreğinde hız kesmiştir” bilgisi verildi.

Kaynak: MİLLİYET