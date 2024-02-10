- Ekonomi

Tüketici kredileri mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi’nde, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmelerin finansal istikrara etkileri ve uygulanabilecek tedbirler ele alındı.

Tüketici kredileri mercek altında mask

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alınmış, uygulanabilecek tedbirler tartışılmıştır. Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir” denildi.

Komitenin, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: MİLLİYET
# tüketici, Kredi, bakan şimşek, yüksek

10 Şub 2024 - 09:35 - Ekonomi

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