Tüketici kredileri mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alınmış, uygulanabilecek tedbirler tartışılmıştır. Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir” denildi.

Komitenin, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: MİLLİYET