BAKAN ŞİMŞEK KOCAELİ'YE GELİYOR!

Bakan Şimşek saat 12.00’de Valiliği, saat 12.30’da da Büyükşehir Belediyesi ziyaret edecek. Şimşek, daha sonra Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde iş insanlarıyla bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.