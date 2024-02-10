Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bilim Atölyeleri Kış Akademisi ve Sanayi 4.0 Mucit Dünyası programı kapsamında gerçekleştirilen kodlamaya giriş, scratch ile kodlama, akıllı devreler, karbondioksitin gücü ve gözün anatomisi gibi birbirinden eğitici atölye programına katılım sağlayan çocuklar yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı. Kocaeli Bilim Merkezinde düzenlenen birbirinden öğretici deneylerin sahnelendiği Bilim Şov etkinliği yaklaşık 10 bin bilimseverin buluşmasına olanak sağladı. Kağıt Müzesi’nin hem eğitici hem de eğlenceli olan Origami, Krigami , Seramik , Ahşap ve quilling gibi birbirinden eğitici el sanatları atölyelerine de 4-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.